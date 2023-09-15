***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/09/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi15/09/2023Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi notu alınması kapsamında Şirketimizle Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 15.09.2023 tarihinde bir sözleşme imzalanmış ve derecelendirme için çalışmalara başlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195328BIST