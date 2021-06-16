***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzahnamemizde belirtilmiş olduğu üzere Şirketimiz, hem mevcut durumu hem de ileriye dönük hedefleri açısından bağımsız bir uluslararası derecelendirme ajansı olan Vigeo.Eiris ile kapsamlı bir Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi sürecinden geçmiş olup, bu sürecin ilk aşaması olan ÇSY-ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Konuları) değerlendirmesi sonucunda 57/100 ÇSY notunu ("Güçlü / Robust" kategorisine denk gelmektedir) almış ve buna ilişkin bilgiye izahnamesinde yer vermiştir. Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi çalışmaları nihayete ermiş olup, Vigeo.Eiris tarafından hazırlanan 15.06.2021 tarihli sürdürülebilirlik değerlendirmesi raporunda Şirketimize 57/100 genel skoru üzerinden A1 notu verilmiştir. Sürdürülebilirlik Derecelendirme Sertifikası ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942612BIST