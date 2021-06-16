***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2021 13:42
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamemizde belirtilmiş olduğu üzere Şirketimiz, hem mevcut durumu hem de ileriye dönük hedefleri açısından bağımsız bir uluslararası derecelendirme ajansı olan Vigeo.Eiris ile kapsamlı bir Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi sürecinden geçmiş olup, bu sürecin ilk aşaması olan ÇSY-ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Konuları) değerlendirmesi sonucunda 57/100 ÇSY notunu ("Güçlü / Robust" kategorisine denk gelmektedir) almış ve buna ilişkin bilgiye izahnamesinde yer vermiştir. Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi çalışmaları nihayete ermiş olup, Vigeo.Eiris tarafından hazırlanan 15.06.2021 tarihli sürdürülebilirlik değerlendirmesi raporunda Şirketimize 57/100 genel skoru üzerinden A1 notu verilmiştir. Sürdürülebilirlik Derecelendirme Sertifikası ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942612
BIST
14:581.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:588,5421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0153
|Açılış
|: 8,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
14:5810,3631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0192
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
14:58509,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,17
|Açılış
|: 509,30
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|OYYAT
|25,32
|96.754.998
|% 8,11
|
|BRKO
|1,16
|949.199
|% 6,42
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|LKMNH
|9,10
|19.499.020
|% -9,99
|
|BERA
|20,90
|27.910.006
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.077.451
|% -9,94
|
|THYAO
|14,60
|920.724.342
|% 0,76
|
|BOBET
|5,71
|711.263.367
|% -5,31
|
|GARAN
|8,41
|620.065.118
|% -0,12
|
|KOZAL
|125,60
|487.330.180
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,24
|355.697.133
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,24
|355.697.133
|% 2,28
|
|BOBET
|5,71
|711.263.367
|% -5,31
|
|YESIL
|2,34
|279.196.049
|% -8,95
|
|GARAN
|8,41
|620.065.118
|% -0,12
|
|HALKB
|5,20
|345.641.346
|% -2,99
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5391
|8,5421
|% -0,18
|
|Euro
|10,3571
|10,3631
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0236
|12,0839
|% 0,06
|
|Frank
|9,4594
|9,5164
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2710
|2,2824
|% -0,17
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-4,11
|
|Altın Gr.
|509
|510
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.372
|3.423
|-22,00
|
|Tam
|3.357
|3.442
|-17,63
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-8,53
|
|Çeyrek
|814
|832
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|74,30
|74,30
|0,31
|
Seans Raporu
14:58
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15:10XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 7, 240.00 milyon TL de
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15:10TUCLK
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 009, 195 adet işlem
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15:06BAYRK
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 919, 054 adet işlem
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15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, SAHOL
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15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TUPRS, DOHOL