Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2021 13:42



***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamemizde belirtilmiş olduğu üzere Şirketimiz, hem mevcut durumu hem de ileriye dönük hedefleri açısından bağımsız bir uluslararası derecelendirme ajansı olan Vigeo.Eiris ile kapsamlı bir Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi  sürecinden geçmiş olup, bu sürecin ilk aşaması olan ÇSY-ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Konuları) değerlendirmesi sonucunda 57/100 ÇSY notunu ("Güçlü / Robust" kategorisine denk gelmektedir) almış ve buna ilişkin bilgiye izahnamesinde yer vermiştir.  Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi çalışmaları nihayete ermiş olup, Vigeo.Eiris tarafından hazırlanan 15.06.2021 tarihli  sürdürülebilirlik değerlendirmesi raporunda Şirketimize 57/100 genel skoru üzerinden A1 notu verilmiştir. Sürdürülebilirlik Derecelendirme Sertifikası ektedir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942612


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:581.442
Değişim :  -0,03% |  -0,36
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.443  
En Yüksek
1.445 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler14:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 320.100,00 320.100 % 10,00  
UZERB 45,98 959.924 % 10,00  
UMPAS 1,30 79.831 % 8,33  
OYYAT 25,32 96.754.998 % 8,11  
BRKO 1,16 949.199 % 6,42  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Dolar 8,5391 8,5421 % -0,18  
Euro 10,3571 10,3631 % -0,18  
Sterlin 12,0236 12,0839 % 0,06  
Frank 9,4594 9,5164 % -0,29  
Riyal 2,2710 2,2824 % -0,17  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -4,11  
Altın Gr. 509 510 -1,96  
Cumhuriyet 3.372 3.423 -22,00  
Tam 3.357 3.442 -17,63  
Yarım 1.623 1.665 -8,53  
Çeyrek 814 832 -4,27  
Gümüş.Ons 27,72 27,75 0,07  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,00  
B. Petrol 74,30 74,30 0,31  
Seans Raporu 14:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru