***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.08.2021 (bugün) tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Hüseyin Faik Açıkalın ile Ozan Korkmaz'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, yönetim kurulu üyeleri arasında yeniden yapılan görev dağılımı uyarınca Çağlar Göğüş'ün Yönetim Kurulu Başkanı, Bora Yalınay'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956191BIST