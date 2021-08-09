***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 18:21
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 09.08.2021 (bugün) tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Hüseyin Faik Açıkalın ile Ozan Korkmaz'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, yönetim kurulu üyeleri arasında yeniden yapılan görev dağılımı uyarınca Çağlar Göğüş'ün Yönetim Kurulu Başkanı, Bora Yalınay'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956191
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0311
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0200
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05481,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -7,46
|Açılış
|: 481,07
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.074
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6444
|8,6467
|% 0,36
|
|Euro
|10,1693
|10,1747
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9642
|12,0242
|% 0,41
|
|Frank
|9,3865
|9,4430
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3028
|2,3143
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-34,99
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|-0,19
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|-2,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE