Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.08.2021 15:13



***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka arz İzahnamemiz'de yer aldığı ve daha evvel 28.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ÇED sürecinin başlatıldığı bildirilmiş olan Taşpınar RES Hibrit Güneş Enerji Santrali (GES) yatırım planımız çerçevesinde "TAŞPINAR RES YARDIMCI KAYNAK (HİBRİT) GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (42,58 MW) PROJESİ"ne ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 05.08.2021 tarih ve 10345-3 sayılı kararıyla ÇED sürecinin mezkur Kurul Kararı'ndan itibaren 1 yıl içerisinde olumlu sonuçlanması ön şartına bağlı olarak, Taşpınar RES'in 03.09.2020 tarih, EÜ/9522-16/04599 numaralı üretim lisansına işbu projenin derç edilmesi uygun bulunmuştur. Buna göre söz konusu ÇED onayını takiben Taşpınar RES'in üretim lisansı Hibrit GES'i de içerecek şekilde tadil edilecektir. Bahsi geçen Kurul Kararı Şirketimize 12.08.2021 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiştir.     
Taşpınar RES içerisinde yapılması planlanan Hibrit GES projesinin ÇED, İmar, Kamulaştırma vb. izin süreçlerinin 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmekte ve takiben  2022 yılı içerisinde inşaat faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır.
Tek bir üretim tesisinde birden fazla kaynaktan elektrik enerjisi üretilebilmesine imkan sağlayan Hibrit santraller, üretim tesislerinin daha verimli ve daha uzun süreli emreamadelik ile çalışmasına ve elektrik kurulu gücü sınırları içerisinde daha fazla  elektrik üretilmesine imkan  vermektedir. Hibrit santraller sayesinde rüzgar hızı yetersiz olduğunda güneş enerjisinden, güneş olmayan saatlerde de rüzgar enerjisinden üretim  gerçekleştirilerek mevsim koşulları etkisi asgari  seviyeye  indirilebilmekte ve santralin çalışma süreleri artırılabilmektedir. Üretim verimliliğine ek olarak, Taşpınar RES içersinde yapılması planlanan Hibrit GES yatırımının öne çıkan avantajları, yatırım ve operasyonel maliyetlerinin daha düşük olması ve ana kaynak olan rüzgar üretimi YEKDEM kapsamında olduğu için, yardımcı kaynak olan güneşten üretilecek elektrik enerjisinin de YEKDEM kapsamında değerlendirilecek olmasıdır.    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957587


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:501.440
Değişim :  2,09% |  29,55
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
1.441 En Düşük
1.420
BIST En Aktif Hisseler15:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 6,82 27.601.255 % 10,00  
DOBUR 19,61 3.793.491 % 9,98  
VAKFN 8,96 148.334.160 % 9,94  
MARKA 5,56 3.925.749 % 9,88  
VKING 6,91 10.459.694 % 9,86  
daha fazla
15:50 Alış Satış %  
Dolar 8,5765 8,5798 % -0,52  
Euro 10,0801 10,0931 % -0,45  
Sterlin 11,8204 11,8797 % -0,85  
Frank 9,2455 9,3012 % -0,78  
Riyal 2,2766 2,2880 % -0,71  
daha fazla
15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 -3,52  
Altın Gr. 481 481 -4,65  
Cumhuriyet 3.201 3.250 -21,00  
Tam 3.185 3.265 -22,64  
Yarım 1.539 1.580 -10,96  
Çeyrek 772 790 -5,47  
Gümüş.Ons 23,30 23,33 -0,23  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,12  
B. Petrol 71,16 71,16 -0,28  
Seans Raporu 15:50
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru