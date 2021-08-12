***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz İzahnamemiz'de yer aldığı ve daha evvel 28.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ÇED sürecinin başlatıldığı bildirilmiş olan Taşpınar RES Hibrit Güneş Enerji Santrali (GES) yatırım planımız çerçevesinde "TAŞPINAR RES YARDIMCI KAYNAK (HİBRİT) GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (42,58 MW) PROJESİ"ne ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 05.08.2021 tarih ve 10345-3 sayılı kararıyla ÇED sürecinin mezkur Kurul Kararı'ndan itibaren 1 yıl içerisinde olumlu sonuçlanması ön şartına bağlı olarak, Taşpınar RES'in 03.09.2020 tarih, EÜ/9522-16/04599 numaralı üretim lisansına işbu projenin derç edilmesi uygun bulunmuştur. Buna göre söz konusu ÇED onayını takiben Taşpınar RES'in üretim lisansı Hibrit GES'i de içerecek şekilde tadil edilecektir. Bahsi geçen Kurul Kararı Şirketimize 12.08.2021 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiştir.Taşpınar RES içerisinde yapılması planlanan Hibrit GES projesinin ÇED, İmar, Kamulaştırma vb. izin süreçlerinin 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmekte ve takiben 2022 yılı içerisinde inşaat faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır.Tek bir üretim tesisinde birden fazla kaynaktan elektrik enerjisi üretilebilmesine imkan sağlayan Hibrit santraller, üretim tesislerinin daha verimli ve daha uzun süreli emreamadelik ile çalışmasına ve elektrik kurulu gücü sınırları içerisinde daha fazla elektrik üretilmesine imkan vermektedir. Hibrit santraller sayesinde rüzgar hızı yetersiz olduğunda güneş enerjisinden, güneş olmayan saatlerde de rüzgar enerjisinden üretim gerçekleştirilerek mevsim koşulları etkisi asgari seviyeye indirilebilmekte ve santralin çalışma süreleri artırılabilmektedir. Üretim verimliliğine ek olarak, Taşpınar RES içersinde yapılması planlanan Hibrit GES yatırımının öne çıkan avantajları, yatırım ve operasyonel maliyetlerinin daha düşük olması ve ana kaynak olan rüzgar üretimi YEKDEM kapsamında olduğu için, yardımcı kaynak olan güneşten üretilecek elektrik enerjisinin de YEKDEM kapsamında değerlendirilecek olmasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957587BIST