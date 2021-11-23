***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 " Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Sayın Hüseyin Faik Açıkalın ve Sayın Ozan Korkmaz'ın başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulu'muzun 10 Ağustos 2021 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin 21 Aralık 2021 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979324BIST