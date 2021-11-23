***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2021 18:40
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 " Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Sayın Hüseyin Faik Açıkalın ve Sayın Ozan Korkmaz'ın başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulu'muzun 10 Ağustos 2021 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin 21 Aralık 2021 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979324
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0512,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 12,00%
|| 1,3689
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
18:0514,4065
En Yüksek
|Değişim
|: 12,35%
|| 1,5840
|Açılış
|: 14,0500
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|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
18:05730,84
En Yüksek
|Değişim
|: 10,34%
|| 68,50
|Açılış
|: 730,84
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|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|12.111,00
|1.150.545
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|862.170
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.866.951
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.677.136
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.895.090
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|118.321.637
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|828.232.335
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|75.115.911
|% -9,94
|
|SUMAS
|86,05
|396.473
|% -9,85
|
|IHGZT
|0,75
|39.983.928
|% -9,64
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 6,60
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 6,18
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% -3,05
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7480
|12,7751
|% 12,00
|
|Euro
|14,3783
|14,4065
|% 12,35
|
|Sterlin
|17,0093
|17,0946
|% 11,68
|
|Frank
|13,6384
|13,7206
|% 12,00
|
|Riyal
|3,3926
|3,4096
|% 11,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-21,62
|
|Altın Gr.
|732
|732
|69,47
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,57
|0,71
|
|B. Petrol
|81,41
|81,41
|1,71
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA
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17:59
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