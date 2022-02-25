***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz'un 25.02.2022 (bugün) tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran Sayın Hüseyin Faik Açıkalın ile Sayın Ozan Korkmaz'ın 10.08.2021 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 23.03.2022 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004758BIST