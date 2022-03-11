***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 08:39
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021, 12.08.2021, 16.11.2021, 22.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995718) duyurduğumuz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali İlavesi) Projesi" (42,58 MW Hibrit GES) ile ilgili verilmiş olan 03/09/2020 tarihli ve EÜ/9522-16/04599 numaralı üretim lisansımızın çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesine ilişkin tadil talebimiz, 05/03/2022 tarihli ve 386725 sayılı Daire Başkanlığı Olur'u ile onaylanmıştır.
Taşpınar Hibrit GES projeye ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009397
BIST
18:052.042
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|23,76
|8.149.648
|% 0,00
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|ADEL
|25,60
|2.170.275
|% 0,00
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|ADESE
|0,69
|14.447.956
|% 0,00
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|AEFES
|22,06
|93.724.751
|% 0,00
|
|AGYO
|2,53
|4.283.934
|% 0,00
|
|ACSEL
|23,76
|8.149.648
|% 0,00
|
|ADEL
|25,60
|2.170.275
|% 0,00
|
|ADESE
|0,69
|14.447.956
|% 0,00
|
|AEFES
|22,06
|93.724.751
|% 0,00
|
|AGYO
|2,53
|4.283.934
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 0,00
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% 0,00
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|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 0,00
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|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
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|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 0,00
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|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% 0,00
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|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9194
|14,9385
|% 0,57
|
|Euro
|16,4386
|16,4835
|% 0,85
|
|Sterlin
|19,4629
|19,5605
|% 0,61
|
|Frank
|15,9674
|16,0636
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9661
|3,9860
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-10,60
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|Altın Gr.
|952
|953
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,11
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