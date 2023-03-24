***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Sayın Hüseyin Faik AÇIKALIN ve Ozan KORKMAZ'ın hakkında SPK'nın 23.03.2023 tarihli yazısı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirket'imize bugün (24.03.2023) bildirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin adayların bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte paylaşılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127926BIST