***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 18:30
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Sayın Hüseyin Faik AÇIKALIN ve Ozan KORKMAZ'ın hakkında SPK'nın 23.03.2023 tarihli yazısı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirket'imize bugün (24.03.2023) bildirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin adayların bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte paylaşılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127926
BIST
18:055.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,01
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
18:0519,1017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0760
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
18:0520,5289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1027
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
18:051.212,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,49
|Açılış
|: 1.212,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.210,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
|
|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
|
|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0356
|19,1017
|% 0,40
|
|Euro
|20,5072
|20,5289
|% -0,50
|
|Sterlin
|23,2428
|23,3594
|% -0,30
|
|Frank
|20,6419
|20,7663
|% -0,21
|
|Riyal
|5,0594
|5,0848
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-15,35
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.187
|8.302
|-37,00
|
|Yarım
|4.014
|4.062
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.031
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,10
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|-0,93
|