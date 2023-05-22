***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2022, 11.05.2023, 12.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.11.2022 tarihli KAP Açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082142) belirttiğimiz üzere Şirketimiz tarafından 500 MW RES ve 50 MW GES olmak üzere toplam 550 MW kapasiteli depolamalı elektrik üretim tesisi için ön lisans başvurusu yapılmıştır. EPDK'nın internet sitesi üzerinden Cuma günü 19.05.2023 tarihinde açıklanan listeye istinaden, ilgili başvurularımızdan Sakarya ili Hendek ilçesi ve Kocaeli ili Karamürsel ilçesi'nde kurulması planlanan 2 adet 50 MW'lık (toplam 100 MW) depolamalı RES projesi için sırasıyla ÖN/11849-27/05481 sayılı ve 11.05.2023 tarihli ve ÖN/11838-12/05479 sayılı ve 11.05.2023 tarihli önlisans verilmiştir. Bundan sonraki aşamalarda projelerin ÇED ve diğer izinleri için çalışmalara başlanılacaktır. Daha önce Şirketimize verilen önlisans ile birlikte şu ana kadar yaptığımız depolamalı elektrik üretim tesisi başvurularından toplam 250 MW'lık kapasite için önlisans almış bulunmaktayız. Yukarıda belirtilenin dışındaki ön lisans başvurularımızın değerlendirme süreci devam etmekte olup, şirketimize tebliğ edilen kararlar ivedikle kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152560BIST