***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.07.2023 tarihinde (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173988) KAP'ta açıklamış olduğu üzere yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımları projeleriyle ilgili olarak yurtdışındaki potansiyel yatırımların konsolide edilmesi ve etkin koordinasyonu amacıyla Şirketimizin %100 sermayesine sahip olacağı Hollanda'da yerleşik Galata Wind Energy Global BV unvanlı yeni bir şirket/ bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175910BIST