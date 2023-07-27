***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 18:18
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.07.2023 tarihinde (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173988) KAP'ta açıklamış olduğu üzere yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımları projeleriyle ilgili olarak yurtdışındaki potansiyel yatırımların konsolide edilmesi ve etkin koordinasyonu amacıyla Şirketimizin %100 sermayesine sahip olacağı Hollanda'da yerleşik Galata Wind Energy Global BV unvanlı yeni bir şirket/ bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175910
BIST
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18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0529
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1837
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6027
18:051.684,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -21,62
|Açılış
|: 1.684,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9407
|26,9605
|% 0,20
|
|Euro
|29,6551
|29,6751
|% -0,60
|
|Sterlin
|34,5393
|34,7125
|% -0,53
|
|Frank
|30,8947
|31,0808
|% -0,79
|
|Riyal
|7,1598
|7,1957
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-26,71
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|-22,24
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.008
|11.126
|-129,00
|
|Yarım
|5.496
|5.589
|-65,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.794
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|-0,63
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem