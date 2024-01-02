***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 09:05
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde, Ekim 2020 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Taşpınar Rüzgar Enerji Santrali'nde tamamlanan kapasite artırımı çalışmaları sonucunda, 2 adet Nordex N149 türbini, 29.12.2023 tarihinde Bakanlık Kabulü yapılarak başarıyla devreye alınmıştır. Kabul sonucunda Taşpınar RES'teki türbin adedi 16'ya yükselmiş ve santralimizde 13 MW'lık elektrik güç artışı olmuştur. 07.12.2023 tarihinde Bakanlık Kabulü yapılan 9,4 MWm'lik Taşpınar Hibrit GES ile birlikte santralimizin toplam güncel kurulu gücü 88,3951 MWm / 73 MWe olmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231046
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