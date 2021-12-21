***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.galatawindenerji.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHALİDE MÜGE YÜCEL Yatırımcı İlişkileri Direktörü 21.12.2021 0 216 556 94 74 mugey@galatawind.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207941 ve 701487MEHMET ALİ GÜRPINAR İş Geliştirme Direktörü, İcra Kurulu Üyesi 22.04.2021 0 216 556 90 00 alig@galatawind.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985328BIST