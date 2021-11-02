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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.11.2021 19:07



***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2021
Karar Sayısı
2021/37
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

GALATA WİND ENERJİ A.Ş.
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 02.11.2021
KARAR SAYISI: 2021/37
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Galata Wind Enerji A.Ş.'nin, 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Raporu ile 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
- Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği,
- Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Rapor'un, Şirket'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirket'in işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
tespit olunmuştur.
 
Hüseyin Faik AÇIKALIN                     Ozan KORKMAZ
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı       Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
(Aslında imza vardır)                            (Aslında imza vardır)
 
Burak KUYAN                                            Duygu KÖKSAL      
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi              Muhasebe Müdürü
                                        
(Aslında imza vardır)                            (Aslında imza vardır)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974075


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Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,43 23,46 -0,60  
Gümüş Gr. 7,24 7,24 -0,14  
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