***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün (26.08.2022) tarihli toplantısında özetle, 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satış şeklinde yeşil borçlanma aracı olarak tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. Başta Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak izin başvurusu olmak üzere konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince kamuya açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058536BIST