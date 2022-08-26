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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim

26.08.2022 13:31
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildiri


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )

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Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün (26.08.2022) tarihli toplantısında özetle, 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satış şeklinde yeşil borçlanma aracı olarak tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. Başta Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak izin başvurusu olmak üzere konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince kamuya açıklanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058536


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