***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
26.08.2022 13:31
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )
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Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün (26.08.2022) tarihli toplantısında özetle, 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satış şeklinde yeşil borçlanma aracı olarak tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. Başta Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak izin başvurusu olmak üzere konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058536
BIST
13:313.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 19,24
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
13:3118,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
13:3118,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0877
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
13:311.021,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,91
|Açılış
|: 1.021,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler13:29
|VAKBN
|6,05
|204.135.936
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|5.535.969
|% 10,00
|
|IHAAS
|65,45
|7.030.033
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|750.616
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,95
|78.016.216
|% 9,99
|
|SILVR
|28,36
|4.282.382
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|9.019.606
|% -9,93
|
|MTRKS
|72,70
|69.599.536
|% -9,52
|
|SANFM
|15,15
|29.717.585
|% -7,34
|
|UFUK
|58,20
|177.620
|% -7,25
|
|ISCTR
|7,92
|3.966.089.517
|% 1,02
|
|AKBNK
|12,04
|3.865.920.892
|% 0,50
|
|YKBNK
|6,68
|3.343.532.745
|% 1,83
|
|ASELS
|27,24
|3.176.924.567
|% 3,97
|
|PETKM
|13,10
|3.149.546.808
|% 9,99
|
|EKGYO
|4,01
|2.340.871.875
|% 4,43
|
|ISCTR
|7,92
|3.966.089.517
|% 1,02
|
|YKBNK
|6,68
|3.343.532.745
|% 1,83
|
|AKBNK
|12,04
|3.865.920.892
|% 0,50
|
|PETKM
|13,10
|3.149.546.808
|% 9,99
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1710
|18,1825
|% 0,11
|
|Euro
|18,2148
|18,2250
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,4562
|21,5638
|% 0,09
|
|Frank
|18,7971
|18,9103
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8254
|4,8495
|% 0,08
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-11,78
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-5,89
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-11,00
|
|Tam
|6.831
|6.884
|-47,00
|
|Yarım
|3.329
|3.366
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,53
|