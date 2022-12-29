***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2022, 31.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.08.2022 tarihli https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059161 bildirimimizle kamunun bilgisine sunulan Şirketimizin 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası) yeşil borçlanma aracı olarak tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, yeni yatırımlarımız için hem yeterli öz kaynağımızın, hem de yurt dışından sağlanacak fonların olması sebebi ile şu an için ihtiyaç kalmadığından tarafımızca geri çekilmiştir. İleriki dönemlerde uygun piyasa koşullarının oluşması ve yeni kaynaklara ihtiyacımız olması durumunda başvurumuzu yenileyebileceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091247BIST