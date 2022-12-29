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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim

29.12.2022 18:30
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildiri


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022, 31.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.08.2022 tarihli https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059161 bildirimimizle kamunun bilgisine sunulan Şirketimizin 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası) yeşil borçlanma aracı olarak tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, yeni yatırımlarımız için hem yeterli öz kaynağımızın, hem de yurt dışından sağlanacak fonların olması sebebi ile şu an için ihtiyaç kalmadığından tarafımızca geri çekilmiştir. İleriki dönemlerde uygun piyasa koşullarının oluşması ve yeni kaynaklara ihtiyacımız olması durumunda başvurumuzu yenileyebileceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091247


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Çeyrek 1.790 1.815 6,00  
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Gümüş Gr. 14,39 14,42 0,28  
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