***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
29.12.2022 18:30
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022, 31.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.08.2022 tarihli https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059161 bildirimimizle kamunun bilgisine sunulan Şirketimizin 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası) yeşil borçlanma aracı olarak tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, yeni yatırımlarımız için hem yeterli öz kaynağımızın, hem de yurt dışından sağlanacak fonların olması sebebi ile şu an için ihtiyaç kalmadığından tarafımızca geri çekilmiştir. İleriki dönemlerde uygun piyasa koşullarının oluşması ve yeni kaynaklara ihtiyacımız olması durumunda başvurumuzu yenileyebileceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091247
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1543
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0109
En Düşük
19,8499
18:051.091,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.091,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7024
|18,7058
|% -0,02
|
|Euro
|19,9756
|20,0109
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,4961
|22,6089
|% 0,34
|
|Frank
|20,1798
|20,3014
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9611
|4,9860
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|11,60
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.092
|5,76
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.369
|7.432
|42,00
|
|Yarım
|3.568
|3.632
|14,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.815
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,42
|0,28
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında