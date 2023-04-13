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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.04.2023 18:41
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 13.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak Kurulumuz'un faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline İCRA KURULU
Burak Kuyan – Başkan
Zeki Onur Aytekin – Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Üye Mehmet Ali Gürpınar – İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu Üye Özlen Ertuğrul Cendere – Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak Kurulumuz'un faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan Ozan Korkmaz – Üye KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ
Ozan Korkmaz – Başkan Hüseyin Faik Açıkalın – Üye Halide Müge Yücel – Üye Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,  RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 
Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan Bora Yalınay – Üye Neslihan Sadıkoğlu – Üye Şirketimizin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ile Yatırım Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkil edilmesine, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ 
Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan Neslihan Sadıkoğlu – Üye Halide Müge Yücel – Üye Mehmet Ali Gürpınar – Üye YATIRIM KOMİTESİ
Çağlar Göğüş – Başkan Burak Kuyan – Üye Bora Yalınay – Üye Zeki Onur Aytekin – Üye Mehmet Ali Gürpınar – Üye Yönetim Kurulu Komite başkanları ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137788


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