***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
10.04.2020 09:02
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/04/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yayıncılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.04.2020 tarihine kadar
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5000
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00
Toplam Tutar
5000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
10
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0024
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,014
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Gülseren Canan FEYYAT
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/04/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 09.04.2020 tarihli toplantısında,
1-) "Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Anonim Şirketi"'ne ait her birinin nominal değeri 1,00(Bir)TL.olan ve ¼'ü ödenmiş bulunan toplam 5.000 Adet nama yazılı A Grubu hisselerin 1.250,00 TL. bedelle Gülseren Canan FEYYAT'dan devir alınmasına,
2-) Devir keyfiyetinin ilgili şirkete bildirilerek devir ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasına karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837072
BIST