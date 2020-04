***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/04/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıNovel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYayıncılıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.04.2020 tarihine kadarEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5000Beher Payın Alış Fiyatı1,00Toplam Tutar5000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)10Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)10Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0024İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,014Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGülseren Canan FEYYATKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/04/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 09.04.2020 tarihli toplantısında,1-) "Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Anonim Şirketi"'ne ait her birinin nominal değeri 1,00(Bir)TL.olan ve ¼'ü ödenmiş bulunan toplam 5.000 Adet nama yazılı A Grubu hisselerin 1.250,00 TL. bedelle Gülseren Canan FEYYAT'dan devir alınmasına,2-) Devir keyfiyetinin ilgili şirkete bildirilerek devir ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasına karar verildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837072BIST