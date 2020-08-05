***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.08.2020Genel Kurul Tarihi 10.09.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No : 21 Kat:12 Maltepe/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Şirket anasözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alındığı tadil tasarısının Genel Kurul' un onayına sunulması,4 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GUNDEM ILANI.pdf - İlan MetniEK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 TADIL METNI.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarGEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 10.09.2020 günü saat 10:00'da Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No : 21 Kat:12 Maltepe/ İstanbul adresinde yapılacaktır.Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç 9 Eylül 2020 günü saat 16:30' a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.Türk Ticaret kanununun (TTK) 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya vekil aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.Gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve vekâletname örneği şirketimizin www.gedikyatirimholding.com adresindeki internet sitesinde yer alacaktır.Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.Şirket Merkezi : Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No : 21 Kat:12 Maltepe/ İstanbulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865489BIST