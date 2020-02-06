***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.02.2020 18:13
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Faaliyetleri 67.392.000,00 35.216.067,80 TRY 52,26
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 5.300.000,00 5.300.000,00 TRY 100
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 20.000.000,00 96.796,64 TRY 0,48
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Uygulama ve yazılım geliştirme ve ticaret 55.549,00 5.549,00 TRY 9,99
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. Uygulama ve yazılım geliştirme ve ticaret 50.000,00 4.995,00 TRY 9,99
BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. Kredi Ratingi 200.000,00 8.000,00 TRY 4
Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. Sağlıkla ilgili ilaç serum üretimi ve ticareti 26.986.000,00 693.540,00 TRY 2,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817482
BIST