***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.07.2022 13:02
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alımlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GZNMI.E payları 13/07/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/08/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044449
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0707
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3387
En Düşük
17,1768
12:3517,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:35969,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,88
|Açılış
|: 969,26
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,84
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3171
|17,3223
|% 0,31
|
|Euro
|17,5554
|17,5659
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,7134
|20,8173
|% 0,14
|
|Frank
|17,6717
|17,7782
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6003
|4,6234
|% 0,39
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|0,05
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,41
|
|Cumhuriyet
|6.522
|6.621
|28,00
|
|Tam
|6.526
|6.625
|39,00
|
|Yarım
|3.194
|3.240
|20,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,69
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,19
|