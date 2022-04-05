***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 17:34
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016006
BIST
17:572.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 12,82
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
17:5714,7306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0520
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:5716,1157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0999
17:57914,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,19
|Açılış
|: 914,74
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ULUSE
|150,70
|14.806.309
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.931.004
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.359.724
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.167.732
|% 9,97
|
|ACSEL
|33,98
|74.855.414
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.314.730
|% -9,93
|
|LIDER
|18,72
|814.663.075
|% -8,68
|
|GRNYO
|2,31
|3.996.077
|% -7,60
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|3,01
|11.375.742
|% -4,44
|
|THYAO
|34,58
|5.897.569.555
|% 3,35
|
|ASELS
|25,80
|3.709.380.020
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,80
|3.483.065.579
|% -0,32
|
|GARAN
|12,49
|3.177.281.933
|% -1,11
|
|SISE
|16,47
|2.849.547.323
|% 1,23
|
|ODAS
|1,90
|972.773.744
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,58
|1.122.205.121
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,20
|1.386.995.132
|% -0,24
|
|GARAN
|12,49
|3.177.281.933
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,66
|1.940.600.109
|% -0,78
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7171
|14,7322
|% 0,37
|
|Euro
|16,1036
|16,1152
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,2768
|19,3734
|% 0,39
|
|Frank
|15,7969
|15,8921
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9133
|3,9329
|% 0,28
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,40
|
|Altın Gr.
|914
|915
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,60
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,20
|