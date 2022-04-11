***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2022 12:31
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019086
BIST
12:492.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 33,87
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.432
En Düşük
2.401
12:4914,7397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0037
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:4916,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0641
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:49928,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,76
|Açılış
|: 928,21
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:49
|DURDO
|18,97
|16.425.605
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.761.744
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|28.932.713
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.656.104
|% 9,93
|
|DOHOL
|3,93
|866.070.102
|% 9,78
|
|GZNMI
|37,66
|23.659.891
|% -8,95
|
|MARTI
|1,88
|86.062.462
|% -7,39
|
|ULUSE
|150,40
|37.576.559
|% -4,39
|
|CEOEM
|11,41
|17.110.769
|% -4,12
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,71
|2.385.197.845
|% 3,08
|
|THYAO
|35,66
|1.460.736.567
|% 0,96
|
|YKBNK
|4,94
|1.373.705.503
|% 5,78
|
|SISE
|17,10
|1.155.449.378
|% 1,18
|
|ASELS
|27,98
|1.090.729.250
|% 0,29
|
|TSKB
|1,72
|513.634.612
|% 8,18
|
|EKGYO
|2,74
|774.136.272
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,94
|1.373.705.503
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,93
|866.070.102
|% 9,78
|
|SKBNK
|1,15
|221.715.424
|% 4,55
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7339
|14,7397
|% -0,03
|
|Euro
|16,1002
|16,1100
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,1729
|19,2691
|% 0,07
|
|Frank
|15,7220
|15,8167
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9183
|3,9379
|% -0,03
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|10,20
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,89
|
|Cumhuriyet
|6.144
|6.237
|30,00
|
|Tam
|6.117
|6.270
|32,95
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|15,94
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,05
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,28
|