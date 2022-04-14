***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2022 10:02
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020357
BIST
12:012.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,72
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
12:0114,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0245
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6187
En Düşük
14,5748
12:0115,9919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0780
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9919
En Düşük
15,8849
12:01926,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,65
|Açılış
|: 926,63
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler12:01
|EKGYO
|2,96
|1.744.275.520
|% 9,23
|
|MEPET
|3,28
|21.916.833
|% 8,61
|
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|TRGYO
|7,16
|120.387.814
|% 6,71
|
|ISGYO
|12,04
|6.633.847
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|DOBUR
|51,95
|3.199.955
|% -4,85
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|MARKA
|3,45
|928.768
|% -3,36
|
|THYAO
|37,28
|2.389.087.901
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,96
|1.744.275.520
|% 9,23
|
|EREGL
|35,38
|786.009.550
|% 0,63
|
|GARAN
|13,71
|720.105.375
|% 0,51
|
|KOZAL
|169,00
|645.485.962
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,96
|1.744.275.520
|% 9,23
|
|DOHOL
|3,89
|561.952.357
|% 1,83
|
|ODAS
|2,35
|265.643.465
|% 3,07
|
|TSKB
|1,75
|189.220.608
|% 3,55
|
|YKBNK
|5,09
|520.503.217
|% 1,19
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6141
|14,6187
|% 0,17
|
|Euro
|15,9702
|15,9919
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,1386
|19,2345
|% 0,29
|
|Frank
|15,5665
|15,6603
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8853
|3,9047
|% 0,14
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|-7,21
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,76
|