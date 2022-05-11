***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 15:42
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029181
BIST
15:432.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -33,07
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.456
15:4315,3539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1076
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
15:4316,2058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1233
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
15:43907,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,75
|Açılış
|: 907,16
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ULUUN
|10,38
|71.897.215
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.484.309
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.181.888
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.782.004
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.865.185
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.672.445
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|138.838.923
|% -9,98
|
|THYAO
|42,06
|1.997.736.266
|% -0,33
|
|SISE
|19,88
|1.680.768.884
|% -0,80
|
|KRDMD
|16,60
|1.452.418.818
|% 0,18
|
|ASELS
|24,08
|1.353.034.309
|% -0,41
|
|SAHOL
|20,20
|1.127.636.453
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,74
|521.821.372
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,74
|501.930.791
|% -2,27
|
|VAKBN
|4,44
|464.718.543
|% -3,27
|
|DOHOL
|3,69
|356.633.749
|% -3,91
|
|HALKB
|5,64
|513.530.546
|% 0,71
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3411
|15,3539
|% 0,71
|
|Euro
|16,1837
|16,2058
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,7955
|18,8897
|% 0,26
|
|Frank
|15,3530
|15,4455
|% 0,53
|
|Riyal
|4,0757
|4,0961
|% 0,44
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|0,49
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,82
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.106
|6.261
|-23,66
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-11,45
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-5,73
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,15
|
Seans Raporu
15:43
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