***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2022 10:53
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037355
BIST
11:062.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,18
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
11:0617,2778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0132
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
11:0618,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1276
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1367
En Düşük
17,9589
11:061.010,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.010,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler11:04
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|PAPIL
|14,90
|84.542.929
|% 7,97
|
|RTALB
|15,90
|64.283.964
|% 7,51
|
|RAYSG
|12,65
|3.921.857
|% 7,48
|
|MEGAP
|6,93
|31.898.911
|% 6,78
|
|TSGYO
|4,45
|2.912.681
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.879.560
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,90
|82.536.206
|% -5,58
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|47,00
|787.656.599
|% 0,30
|
|SASA
|44,80
|484.834.004
|% 0,54
|
|EREGL
|30,54
|436.528.553
|% 0,39
|
|SISE
|21,98
|370.434.334
|% 0,18
|
|ASELS
|23,36
|304.774.827
|% 0,34
|
|TSKB
|2,20
|144.935.265
|% 0,00
|
|MARTI
|1,40
|77.559.234
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,59
|196.110.120
|% -0,65
|
|ISCTR
|4,66
|199.214.717
|% -2,92
|
|CEMAS
|1,44
|57.905.247
|% 4,35
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2706
|17,2754
|% 0,06
|
|Euro
|18,1102
|18,1352
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,7211
|20,8251
|% 0,31
|
|Frank
|17,2234
|17,3272
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5879
|4,6109
|% -0,03
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|11,25
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.716
|6.821
|33,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,19
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19GLRYH
Yüzde 5.90 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 248 adet işlem
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11:18MEGAP
Yüzde 6.93 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 668, 905 adet işlem
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11:18MEGAP
Yüzde 6.93 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 668, 905 adet işlem
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11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 06 artarak (% 0.07 ) 2, 759
-
11:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA