***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 10:22
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055326
BIST
14:372.867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,93
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:3717,9670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
14:3718,3139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0870
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:371.024,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -15,13
|Açılış
|: 1.024,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.024,09
BIST En Aktif Hisseler14:35
|CMBTN
|240,30
|4.919.902
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|263.312.793
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.492.370
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.511.308
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.200.738
|% -9,96
|
|UFUK
|57,95
|2.329.523
|% -7,87
|
|AKENR
|1,87
|52.709.409
|% -5,56
|
|DEVA
|33,66
|66.380.593
|% -4,86
|
|THYAO
|62,50
|2.352.711.096
|% 0,16
|
|ODAS
|4,39
|1.331.252.296
|% 8,66
|
|GSRAY
|6,99
|1.251.044.760
|% 6,23
|
|AKBNK
|10,21
|831.229.933
|% 2,10
|
|SASA
|52,55
|800.604.485
|% -0,10
|
|ODAS
|4,39
|1.331.252.296
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,55
|711.831.528
|% 0,28
|
|GSRAY
|6,99
|1.251.044.760
|% 6,23
|
|DOHOL
|4,48
|752.983.139
|% -3,24
|
|YKBNK
|5,50
|775.226.716
|% 1,10
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9578
|17,9682
|% 0,20
|
|Euro
|18,3134
|18,3236
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,6459
|21,7545
|% -0,22
|
|Frank
|18,9168
|19,0307
|% -0,29
|
|Riyal
|4,7678
|4,7917
|% 0,14
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-27,48
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,90
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.893
|6.942
|-50,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,31
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,28
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|-4,79
|
Seans Raporu
14:35
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