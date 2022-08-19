***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 10:02
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057021
BIST
13:013.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 10,79
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
13:0118,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
13:0118,2291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0319
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
13:011.020,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.020,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler13:01
|HKTM
|13,31
|1.022.581
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.808.003
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.773.707
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|332.162.162
|% 9,94
|
|MNDRS
|5,68
|85.962.684
|% 9,86
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,88
|24.228.701
|% -8,31
|
|OZRDN
|16,21
|9.550.641
|% -8,31
|
|ALCTL
|31,94
|51.261.785
|% -8,01
|
|GZNMI
|42,52
|281.359.602
|% -7,28
|
|THYAO
|69,35
|2.562.621.463
|% -0,43
|
|SISE
|25,70
|2.109.306.109
|% 0,78
|
|PETKM
|11,13
|1.722.970.501
|% 0,63
|
|EREGL
|30,06
|1.554.931.530
|% 1,97
|
|KRDMD
|12,19
|1.456.898.600
|% 3,74
|
|YKBNK
|5,75
|1.266.330.863
|% -2,71
|
|DOHOL
|4,91
|797.831.029
|% 3,59
|
|PETKM
|11,13
|1.722.970.501
|% 0,63
|
|EKGYO
|3,62
|525.700.054
|% -0,55
|
|ALBRK
|1,98
|248.373.148
|% 1,02
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0979
|18,1007
|% 0,12
|
|Euro
|18,2169
|18,2291
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,4391
|21,5466
|% -0,25
|
|Frank
|18,8693
|18,9829
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8047
|4,8288
|% 0,19
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,45
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.850
|6.902
|-35,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-1,12
|