***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 15:01
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060146
BIST
14:483.332
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 109,36
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.336
En Düşük
3.248
14:4818,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
14:4818,0853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0336
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
14:481.004,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.004,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler14:48
|KRDMD
|12,88
|2.719.217.343
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.076.121
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|2.220.518
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|38.632.291
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|49.357.792
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,90
|63.839.587
|% -8,08
|
|DOGUB
|10,50
|15.530.185
|% -6,83
|
|MOBTL
|2,28
|177.448.734
|% -6,56
|
|UTPYA
|23,44
|1.351.448
|% -4,33
|
|EREGL
|30,76
|5.912.417.690
|% 9,16
|
|THYAO
|73,45
|4.745.930.082
|% 2,30
|
|YKBNK
|8,14
|4.401.532.163
|% 4,23
|
|AKBNK
|13,48
|3.580.140.897
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,38
|3.460.503.931
|% 8,15
|
|EKGYO
|4,38
|3.460.503.931
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,14
|4.401.532.163
|% 4,23
|
|AKBNK
|13,48
|3.580.140.897
|% 3,45
|
|ISCTR
|9,43
|2.281.723.482
|% 6,67
|
|KRDMD
|12,88
|2.719.217.343
|% 9,99
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2207
|18,2309
|% 0,17
|
|Euro
|18,0811
|18,0853
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,8991
|21,0039
|% 0,04
|
|Frank
|18,4881
|18,5995
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8347
|4,8590
|% 0,16
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|1,36
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.837
|6,00
|
|Tam
|6.766
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.297
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,23
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,09
|
|B. Petrol
|96,30
|96,30
|3,28
|
Seans Raporu
14:48
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