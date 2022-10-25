***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:46
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073995
BIST
16:513.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,87
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:5118,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:5118,5440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2123
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
16:51991,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,55
|Açılış
|: 991,88
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
992,59
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:49
|SILVR
|28,60
|27.741.364
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.527.281
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.257.158
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.024.097
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.417.962
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|47.851.024
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|235.435.023
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|66.172.442
|% -9,95
|
|THYAO
|101,10
|5.367.772.010
|% 1,61
|
|SISE
|34,06
|3.797.161.239
|% 4,93
|
|AKBNK
|15,54
|2.951.211.241
|% 0,52
|
|SASA
|105,00
|2.810.366.978
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,92
|2.546.857.294
|% 2,69
|
|TSKB
|3,18
|1.608.657.101
|% 9,66
|
|SKBNK
|2,13
|1.091.773.139
|% 7,58
|
|EKGYO
|4,56
|2.199.560.236
|% -1,51
|
|YKBNK
|9,57
|2.525.957.338
|% 2,13
|
|ISCTR
|9,92
|2.546.857.294
|% 2,69
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5884
|18,5973
|% 0,08
|
|Euro
|18,5450
|18,5594
|% 1,24
|
|Sterlin
|21,2131
|21,3195
|% 1,42
|
|Frank
|18,5783
|18,6902
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% -0,02
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|10,17
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|-8,00
|
|Tam
|6.673
|6.764
|-5,00
|
|Yarım
|3.251
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|0,01
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04FENER
Yüzde 9.98 oranında artışla 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 712 adet işlem
-
17:03PEGYO
Yüzde 7.56 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 870, 585 adet işlem
-
17:02CELHA
Yüzde 6.33 oranında artışla 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 444, 722 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 3, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 70, 158.00 milyon TL de
-
17:01QUAGR
Yüzde 5.53 oranında artışla 45.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 160, 816 adet işlem