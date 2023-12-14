***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2023 10:00
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225684
BIST
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10:387.619
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 90,05
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.605
En Yüksek
7.652
10:3829,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0682
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0530
En Düşük
28,9294
10:3831,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1713
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,7489
En Düşük
31,4821
10:381.895,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,73
|Açılış
|: 1.896,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.902,46
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler10:36
|EDIP
|22,32
|67.314.862
|% 8,35
|
|FONET
|7,18
|19.408.273
|% 6,69
|
|KONKA
|46,76
|49.650.770
|% 6,27
|
|ERSU
|8,59
|1.000.281
|% 5,79
|
|MERCN
|12,89
|8.007.593
|% 5,66
|
|SAMAT
|55,10
|6.553.594
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|88.810.133
|% -9,82
|
|OTTO
|320,50
|30.768
|% -6,97
|
|CATES
|70,80
|419.976.405
|% -5,91
|
|OZSUB
|28,06
|37.390.338
|% -4,82
|
|THYAO
|243,80
|1.149.035.201
|% 1,04
|
|AKBNK
|37,66
|765.371.172
|% 2,39
|
|ISCTR
|22,84
|578.902.365
|% 2,33
|
|YKBNK
|20,96
|571.933.803
|% 3,25
|
|EREGL
|38,40
|518.563.441
|% 1,69
|
|EKGYO
|7,06
|236.884.399
|% 1,44
|
|YKBNK
|20,96
|571.933.803
|% 3,25
|
|ISCTR
|22,84
|578.902.365
|% 2,33
|
|BEGYO
|3,95
|88.810.133
|% -9,82
|
|AKBNK
|37,66
|765.371.172
|% 2,39
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0444
|29,0508
|% 0,26
|
|Euro
|31,6779
|31,6938
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,5610
|36,7444
|% 0,24
|
|Frank
|33,2067
|33,4067
|% 0,29
|
|Riyal
|7,7209
|7,7596
|% 0,26
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|937,61
|941,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,71
|1.000,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,75
|74,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,46
|2.030,82
|% 0,66
|