***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2022 10:06
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13/06/2022
Tescil Tarihi
14/06/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15/06/2022 - 10599
Açıklamalar
Şirketimizin 13 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar, Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 15 Haziran 2022 tarih, 10599 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037576
BIST
11:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,98
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:0517,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0661
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3185
En Düşük
17,1975
11:0518,0497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:051.017,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.017,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:05
|UFUK
|73,70
|3.225.881
|% 10,00
|
|PKENT
|159,10
|41.670.667
|% 9,95
|
|YGGYO
|22,38
|7.988.282
|% 9,92
|
|TETMT
|264,00
|14.026.919
|% 8,46
|
|MAKTK
|3,35
|28.163.110
|% 8,41
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,85
|112.959.182
|% -4,90
|
|ULAS
|2,95
|1.131.423
|% -4,84
|
|SKTAS
|2,92
|13.347.931
|% -3,63
|
|THYAO
|47,92
|1.835.463.403
|% -1,07
|
|EREGL
|30,24
|918.033.396
|% 0,93
|
|SASA
|46,16
|854.280.611
|% 3,22
|
|SISE
|21,72
|516.983.713
|% -0,37
|
|KRDMD
|13,36
|378.095.063
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,61
|153.047.121
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,15
|46.087.426
|% 0,88
|
|TSKB
|2,16
|84.363.494
|% 0,47
|
|THYAO
|47,92
|1.835.463.403
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,72
|163.708.894
|% -0,84
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2977
|17,3038
|% 0,38
|
|Euro
|18,0056
|18,0497
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,8598
|20,9644
|% -0,21
|
|Frank
|17,5671
|17,6729
|% 1,80
|
|Riyal
|4,5957
|4,6188
|% 0,42
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-1,51
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,77
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.749
|6.851
|-20,00
|
|Yarım
|3.313
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,62
|