***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.05.2023 18:33
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 03.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin yapmış olduğu öneriyle, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Barbaros Bulvarı 81/1, 34022 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 887118-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146487
BIST
17:584.486
En Yüksek
|Değişim
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|: 20,3000
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|Açılış
|: 22,3000
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|: 21,8700
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En Düşük
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17:581.267,56
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
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1.269,08
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|77,00
|10.529.473
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|60.643.919
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|26.490.187
|% 9,95
|
|IHAAS
|169,50
|26.206.939
|% 9,71
|
|ICBCT
|6,92
|75.198.974
|% 8,12
|
|CRDFA
|3,42
|25.732.693
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|1.168.750.666
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|88.824.171
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|69.304.940
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|47.571.476
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|THYAO
|129,20
|4.895.219.998
|% 2,30
|
|EREGL
|31,30
|2.646.538.104
|% -2,92
|
|TUPRS
|69,00
|2.518.874.667
|% 5,59
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,53
|884.355.934
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|YKBNK
|9,40
|1.097.353.203
|% 0,53
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|ISCTR
|10,60
|1.043.605.990
|% -1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4730
|19,4776
|% 0,08
|
|Euro
|21,5305
|21,5405
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,3713
|24,4935
|% 0,74
|
|Frank
|21,8772
|22,0090
|% 0,83
|
|Riyal
|5,1768
|5,2027
|% 0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|7,31
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|5,38
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.477
|4.579
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.297
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,02
|
|B. Petrol
|72,42
|72,42
|-2,90
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59AZTEK
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 748 adet işlem
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17:58AGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 509 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -9.03 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 265, 382 adet işlem
-
17:56BSOKE
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 201 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 43, 654.00 milyon TL de