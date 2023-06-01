***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.06.2023 13:35
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 03.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin yapmış olduğu öneriyle, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Barbaros Bulvarı 81/1, 34022 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 887118-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi, Şirketimizin 01.06.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155249
BIST
16:524.949
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:50
|BRSAN
|199,10
|472.745.467
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|202.633.564
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.221.011
|% 9,97
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|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
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|MARKA
|12,51
|4.877.699
|% -10,00
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|ISSEN
|22,64
|150.109.430
|% -9,94
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|HKTM
|50,00
|87.392.165
|% -3,85
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|KRGYO
|15,85
|21.546.722
|% -3,65
|
|KGYO
|53,30
|19.412.116
|% -3,53
|
|THYAO
|146,40
|5.083.593.069
|% 1,81
|
|GARAN
|27,08
|2.614.890.937
|% 1,12
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|ASTOR
|54,65
|2.265.822.967
|% 4,10
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|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
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|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
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|ISCTR
|11,33
|1.808.215.497
|% 1,61
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|EKGYO
|7,20
|1.088.978.975
|% 1,27
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|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|ALBRK
|2,61
|308.713.249
|% 4,40
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|16:50
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|20,7992
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|% 0,09
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|Euro
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|% 1,54
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|Sterlin
|25,9176
|26,0476
|% 0,47
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|Frank
|22,8043
|22,9417
|% 0,25
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|Riyal
|5,5296
|5,5573
|% 0,04
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|16:50
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,19
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|Altın Gr.
|1.316
|1.317
|4,15
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.034
|9.269
|-11,54
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|Yarım
|4.442
|4.545
|-30,00
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|Çeyrek
|2.228
|2.280
|-15,00
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|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,08
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|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,02
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|B. Petrol
|72,23
|72,23
|-0,37
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