***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi01.06.2023Tescil Tarihi05.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.06.2023/10845AçıklamalarŞirketimizin 03.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin yapmış olduğu öneriyle, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Barbaros Bulvarı 81/1, 34022 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 887118-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi, Şirketimizin 01.06.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır ve 05.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 05.06.2023 tarih ve 10845 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156227BIST