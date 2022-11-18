***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.11.2022 21:14
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmemiz son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/11/2022 18/11/2022 10707
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081212
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6301
En Düşük
18,5265
18:0019,2652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0341
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.047,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.047,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,10
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6198
|18,6215
|% 0,14
|
|Euro
|19,2220
|19,2591
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,0612
|22,1719
|% 0,30
|
|Frank
|19,4506
|19,5678
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9405
|4,9652
|% 0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-12,12
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.980
|7.110
|-21,00
|
|Yarım
|3.390
|3.476
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.737
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|-2,59
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
-
17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında