***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
05.06.2023 20:08
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 65.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Esas sözleşmenin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla yönetim kurulumuz tarafından SPK nezdinde 24.04.2023 tarihinde izin başvurusu yapılmıştı. Şirketimizin 01.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda, SPK'nın E-29833736-110.04.04-37141 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00085566049 sayılı izniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesi, 05.06.2023 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 05.06.2023 tarih ve 10845 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/06/2023 05/06/2023 10845
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156229
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2928
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,9226
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,4654
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.339,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 26,64
|Açılış
|: 1.339,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2452
|21,2495
|% 1,40
|
|Euro
|22,8893
|22,9226
|% 2,07
|
|Sterlin
|26,3332
|26,4652
|% 1,26
|
|Frank
|23,3750
|23,5158
|% 1,77
|
|Riyal
|5,6476
|5,6759
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|13,06
|
|Altın Gr.
|1.339
|1.339
|25,91
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.410
|4.519
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.266
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|76,94
|76,94
|0,81
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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