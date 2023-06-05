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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

05.06.2023 20:08
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimizin 65.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Esas sözleşmenin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla yönetim kurulumuz tarafından SPK nezdinde 24.04.2023 tarihinde izin başvurusu yapılmıştı. Şirketimizin 01.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda, SPK'nın E-29833736-110.04.04-37141 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00085566049 sayılı izniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesi, 05.06.2023 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 05.06.2023 tarih ve 10845 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/06/2023 05/06/2023 10845



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156229


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