***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
27.05.2022 12:31
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/05/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
BİZZCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Rent-A Car ( Araç Kiralama)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.05.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
80.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00
Toplam Tutar
80.000.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%80
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%80
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%80
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%53,0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%47,2
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bizzcar ile birlikte şirketimiz turizm sektöründeki diğer faaliyet alanlarına entegre olarak gelirlerini çeşitlendirmeyi ve müşterilerine farklı kanallardan ulaşmayı hedeflemektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluştan edinim
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. 27 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek,100.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Gezinomi taahhüt ettiği 80.000.000 TL sermayenin 1/4'ü olan 20.000.000 TL'yi tescil tarihinden önce ödemiştir. Bu işlem sonucunda şirketin %80 payına sahip olmuştur. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan 60.000.000 TL kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032903
BIST