***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/05/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBİZZCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuRent-A Car ( Araç Kiralama)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000.000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.05.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı80.000.000Beher Payın Alış Fiyatı1,00Toplam Tutar80.000.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%80Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%80Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%80Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%53,0İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%47,2Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBizzcar ile birlikte şirketimiz turizm sektöründeki diğer faaliyet alanlarına entegre olarak gelirlerini çeşitlendirmeyi ve müşterilerine farklı kanallardan ulaşmayı hedeflemektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluştan edinimDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. 27 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek,100.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Gezinomi taahhüt ettiği 80.000.000 TL sermayenin 1/4'ü olan 20.000.000 TL'yi tescil tarihinden önce ödemiştir. Bu işlem sonucunda şirketin %80 payına sahip olmuştur. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan 60.000.000 TL kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032903BIST