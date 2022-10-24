***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
24.10.2022 20:03
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022 - 14.10.2022 - 24.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Bankacılığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000.000,- Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24/10/2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000.000,- Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
1 Türk Lirası
Toplam Tutar
50.000.000,- Türk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%10
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%10
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%10,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%29,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Mevcut Durum İtibarıyla Yoktur
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluştan İktisap
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur. Kuruluştan İktisap
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer (Beher Pay 1 Türk Lirası)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
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Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
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Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz'in sermayesinde %10 oranında paya sahip olduğu Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin 500.000.000 TL'lik başlangıç sermayesi ile kuruluşu İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne 24.10.2022 tarihinde tescil olmuştur. 500.000.000 TL başlangıç sermayesinin Şirketimiz payına düşen 50.000.000 TL'nin 12.500.000 TL'lik kısmı bugün itibarıyla nakden ödenmiş olup kalan 37.500.000'lik kısmı ise 31.03.2023 tarihine kadar ödenecektir. Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
Hatırlanacağı üzere Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.10.2022 tarih ve 10379 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete'nin 14.10.2022 tarih ve 31983 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073731
BIST