***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2022 - 14.10.2022 - 24.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/07/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıQ Yatırım Bankası Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYatırım BankacılığıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000.000,- Türk LirasıEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24/10/2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı50.000.000,- Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı1 Türk LirasıToplam Tutar50.000.000,- Türk LirasıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%10Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%10Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%10Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%10,1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%29,5Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiMevcut Durum İtibarıyla YokturPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKuruluştan İktisapKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur. Kuruluştan İktisapVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal Değer (Beher Pay 1 Türk Lirası)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz'in sermayesinde %10 oranında paya sahip olduğu Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin 500.000.000 TL'lik başlangıç sermayesi ile kuruluşu İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne 24.10.2022 tarihinde tescil olmuştur. 500.000.000 TL başlangıç sermayesinin Şirketimiz payına düşen 50.000.000 TL'nin 12.500.000 TL'lik kısmı bugün itibarıyla nakden ödenmiş olup kalan 37.500.000'lik kısmı ise 31.03.2023 tarihine kadar ödenecektir. Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.Hatırlanacağı üzere Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.10.2022 tarih ve 10379 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete'nin 14.10.2022 tarih ve 31983 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073731BIST