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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

10.07.2023 19:44
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/07/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
BİZZ OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Otel İşletmeciliği
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10/07/2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
200
Beher Payın Alış Fiyatı
1.000
Toplam Tutar
200.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,04
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yurtiçi ve yurt dışında otel, motel, hostel, mokamp, pansiyon, tatil köyü, konaklama tesisleri, dinlenme tesisleri, termal istasyonları, lokantalar, yüzme havuzları, plaj parklar, bahçeler ve eğlence tesisleri gibi turistik amaçlı tesisler yapabilir, yaptırabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gerektiğinde üçüncü şahıslarla müştereken işletilmesinin sağlanması
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluştan edinim
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 10.07.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.
1-Şirketimizin Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğünde BİZZ OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni kurulacak olan şirkette 200 pay karşılığı 200.000,00 TL sermaye ile ortak olunmasına,
2-Türkiye uyruklu ................ Kimlik Numaralı .................... adresinde ikamet eden Murat Kösen'in kurulacak olan ve ortağı olacağımız BİZZ OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde şirketimiz adına  şirketi kurmaya, şirket ana sözleşmesi ve eklerini diledikleri şartlarda tanzim ve imzaya, şirket ana sözleşmesinde yapılması talep edilecek olan düzeltme ve tadilatları yapmaya, düzeltme beyannameleri ve tadil sözleşmelerini imzaya münferiden temsil ve ilzama yetkili olmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169708


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Cumhuriyet 10.777 10.940 -12,00  
Tam 10.421 10.649 -17,00  
Yarım 5.211 5.349 -8,00  
Çeyrek 2.613 2.675 -4,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,17 0,07  
Gümüş Gr. 19,36 19,39 0,05  
B. Petrol 77,84 77,84 -0,63  
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