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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

04.09.2023 18:38
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/09/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ALLBATROSS EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Emeklilik ve Hayat Sigortası
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
325.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04/09/2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
113.750.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
113.750.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%35,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%35,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%35,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%8,67
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%22,02
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Karlılığa olumlu katkı
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluştan edinim
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 04.09.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.
1-Şirketimizin İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğünde ALLBATROSS EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni kurulacak olan şirkette 113.750.000 pay karşılığı 113.750.000,00 TL sermaye ile ortak olunmasına,
2-Türkiye uyruklu ...................... Kimlik Numaralı .............................. adresinde ikamet eden Habil İşler'in kurulacak olan ve ortağı olacağımız ALLBATROSS EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'nde şirketimiz adına şirketi kurmaya, şirket ana sözleşmesi ve eklerini diledikleri şartlarda tanzim ve imzaya, şirket ana sözleşmesinde yapılması talep edilecek olan düzeltme ve tadilatları yapmaya, düzeltme beyannameleri ve tadil sözleşmelerini imzaya münferiden temsil ve ilzama yetkili olmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191450


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Çeyrek 2.755 2.795 11,00  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 -0,21  
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