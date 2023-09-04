***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/09/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıALLBATROSS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSigortacılık SektörüEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi435.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04/09/2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı152.250.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,00 TLToplam Tutar152.250.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%35,00Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%35,00Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%35,00Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%11,6İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%29,47Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKarlılığa olumlu katkıPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluştan edinimDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 04.09.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.1-Şirketimizin İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğünde ALLBATROSS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni kurulacak olan şirkette 152.250.000 pay karşılığı 152.250.000,00 TL sermaye ile ortak olunmasına,2-Türkiye uyruklu .................... Kimlik Numaralı ........................ adresinde ikamet eden Habil İşler'in kurulacak olan ve ortağı olacağımız ALLBATROSS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nde şirketimiz adına şirketi kurmaya, şirket ana sözleşmesi ve eklerini diledikleri şartlarda tanzim ve imzaya, şirket ana sözleşmesinde yapılması talep edilecek olan düzeltme ve tadilatları yapmaya, düzeltme beyannameleri ve tadil sözleşmelerini imzaya münferiden temsil ve ilzama yetkili olmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191451BIST