***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.425.000 39.156 -1.123.524 911.467 1.252.099 0 1.252.099Transferler911.467 -911.467 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.992 -2.026.967 -1.922.975 0 -1.922.975Dönem Sonu Bakiyeler1.425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -212.057 -2.026.967 0 -670.876 0 -670.876Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -19.967 28.441 -1.123.524 17.522.182 31.407.132 0 31.407.132Transferler17.522.182 -17.522.182 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)81.172 -2.177.466 -2.096.294 0 -2.096.294Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 0 10.000.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları130.000.000Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 0 0 0 0 0 0 130.000.000 0 0 0 0 0 0 61.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.441 0 0 0 16.398.658 -2.177.466 0 169.310.838 0 169.310.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.777.529 2.005.197Dönem Karı (Zararı)-2.177.466 -2.026.967Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.177.466 -2.026.967Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.982.144 2.032.009Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 629.228 1.029.195Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7 54.402 -305.161Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 372.926 86.169Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-194.025 1.304.751Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-923.919 -3.783Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler729.894 1.308.534Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4 -5.937.387Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-907.288 -82.945İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.445.359 2.000.155Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.634.552 1.961.107Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.448.645 -28.447.852Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.780.839 626.652Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -7.500Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.856.999 27.867.748Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.604.969 2.005.197Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.172.560YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-68.239.227 -322.202Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -68.168.893Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-895.966 -325.985Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -479.343 -300.149Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -416.623 -25.836Alınan Faiz825.632 3.783FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI138.870.727 -1.504.510Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri130.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri130.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri10.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -606.118 -600.934Ödenen Faiz-523.155 -903.576YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.853.971 178.485NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.853.971 178.485DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.875.850 242.159DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 56.729.821 420.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 56.729.821 7.875.850Finansal Yatırımlar4 75.009.311 903.031Ticari Alacaklar26.377.720 14.797.570İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.841.009 580.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 21.536.711 14.217.122Diğer Alacaklar19.115.433 6.546.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 18.115.433 6.546.386Peşin Ödenmiş Giderler8 165.991.683 112.587.933Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar41.205 16.589Diğer Dönen Varlıklar13 787.220 77.416ARA TOPLAM344.052.393 142.804.775TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR344.052.393 142.804.775DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.581.179 2.657.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.581.179 2.657.379Maddi Duran Varlıklar9 2.355.870 2.004.890Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.135.908 2.099.128Maddi Olmayan Duran Varlıklar479.273 69.131Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 479.273 69.131Peşin Ödenmiş Giderler32.873 0Ertelenmiş Vergi Varlığı2.268.358 1.385.316TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.853.461 8.215.844TOPLAM VARLIKLAR352.905.854 151.020.619KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.608.048 1.666.031İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.608.048 1.666.031Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.608.048 1.666.031Diğer Finansal Yükümlülükler5 985.046 369.884Ticari Borçlar59.324.129 46.543.290İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 7.254.672 3.763.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 52.069.457 42.779.390Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 914.920 606.456Diğer Borçlar1.396.249 9.275.377İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 1.382.051 9.165.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 14.198 109.813Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 117.332.822 55.885.980Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.766.956Kısa Vadeli Karşılıklar536.956 420.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 445.541 329.479Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 91.415 91.415Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 105.941 28.928ARA TOPLAM182.204.111 118.563.796TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER182.204.111 118.563.796UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.058.789 869.021İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.058.789 869.021Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.058.789 869.021Uzun Vadeli Karşılıklar332.116 180.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 332.116 180.670TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.390.905 1.049.691TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER183.595.016 119.613.487ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar169.310.838 31.407.132Ödenmiş Sermaye14 25.000.000 15.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)130.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)61.205 -19.967Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.205 -19.967Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.205 -19.967Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 28.441 28.441Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 16.398.658 -1.123.524Net Dönem Karı veya Zararı-2.177.466 17.522.182TOPLAM ÖZKAYNAKLAR169.310.838 31.407.132TOPLAM KAYNAKLAR352.905.854 151.020.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 23.422.747 4.640.745Satışların Maliyeti15 -23.665.705 -4.685.293TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-242.958 -44.548BRÜT KAR (ZARAR)-242.958 -44.548Genel Yönetim Giderleri-5.909.968 -467.399Pazarlama Giderleri-4.863.283 -1.459.333Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler196.882 463.254Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-232.690 -222.439ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.052.017 -1.730.465Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.937.387FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.114.630 -1.730.465Finansman Gelirleri4.064.781 3.848.923Finansman Giderleri-2.034.905 -4.228.370SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.084.754 -2.109.912Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri907.288 82.945Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri907.288 82.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.177.466 -2.026.967DÖNEM KARI (ZARARI)-2.177.466 -2.026.967Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.177.466 -2.026.967Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar81.172 103.992Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12 105.418 135.055Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-24.246 -31.063Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-24.246 -31.063Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.172 103.992TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.096.294 -1.922.975Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.096.294 -1.922.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026816BIST