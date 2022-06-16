***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Tarihi 13.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.06.2022Ülke TürkiyeŞehir ANTALYAİlçe MANAVGATAdres Çolaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 Çolaklı, Manavgat, Antalya, Vonresort Golden Coast Oteli'nin Rhodonite Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,9 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,10 - Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması,11 - Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması,12 - Ücretlendirme Politikası'nın görüşülerek onaylanması,13 - Bilgilendirme Politikası'nın görüşülerek onaylanması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022- 31.12.2022 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,18 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.06.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Gezinomi 2021 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Gezinomi 2021 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu, Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037573BIST