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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2023 13:27
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 03.05.2023
Genel Kurul Tarihi 01.06.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANTALYA
İlçe MANAVGAT
Adres Çolaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 Çolaklı, Manavgat, Antalya, Vonresort Golden Coast Oteli'nin Rhodonite Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması,
10 - Dernek veya Vakıf kurulması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 65.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na 2023-2027 Yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde Sermaye Artırım yetkisi verilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023 - 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
18 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GZNMI 2022 Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GZNMI 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Gezinomi Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Gezinomi Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155243


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