***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.05.2023Genel Kurul Tarihi 01.06.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2023Ülke TürkiyeŞehir ANTALYAİlçe MANAVGATAdres Çolaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 Çolaklı, Manavgat, Antalya, Vonresort Golden Coast Oteli'nin Rhodonite Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması,10 - Dernek veya Vakıf kurulması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 65.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na 2023-2027 Yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde Sermaye Artırım yetkisi verilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,12 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023 - 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,18 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GZNMI 2022 Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Mww.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156230BIST