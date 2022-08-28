***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Gezinomi Yatırımcıları,Bugün sosyal medyada yer alan birtakım haberler ile ilgili olarak siz değerli yatırımcılarımızı bilgilendirme ihtiyacı duyuyoruz.Öncelikle, Gezinomi AŞ., 08/03/2022 tarihinde 5.391 yatırımcıdan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 26,1 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 7,5 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,0 katı talep görerek halka arz olmuştur. Halka arz fiyatımız 08/03/2022 tarihinde 14,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 26/08/2022 tarihi itibarıyla hisse fiyatımız 33,50 TL'ye ulaşmış ve 5,5 aylık bir süre içeresinde 2,4 kat artış göstermiştir.Sosyal medyada bahsi geçen ifadelerin hiçbiri şirket faaliyetimizle ilgili olmayıp, halka arz sırasında hazırlanmış olan fiyat tespit raporunda belirtilen hedeflerimizde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.Gezinomi AŞ. olarak ana görevimiz, faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde devam ettirmektir. Tarafımıza yönelik söz konusu suçlamalara, şirket hisselerine zarar verecek paylaşım ve yorumlara ilişkin gerekli hukuki işlemleri başlatacağımızı belirtir her zaman olduğu gibi, siz değerli yatırımcılarımızın tüm haklarını koruyacağımızın, yasal düzenlemelere uygun bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğimizin altını önemle çizeriz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058757BIST