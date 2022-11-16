Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

16.11.2022 21:58
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. 
  
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080543


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.669
Değişim :  0,25% |  11,52
Açılış :  4.702  
Önceki Kapanış :  4.657  
En Yüksek
4.784 En Düşük
4.651
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 215,60 3.295.164.906 % 10,00  
BURVA 44,44 34.124.536 % 10,00  
VBTYZ 46,22 90.076.463 % 10,00  
CONSE 11,44 383.223.574 % 10,00  
ALBRK 3,08 225.603.718 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6008 18,6189 % 0,09  
Euro 19,3394 19,3621 % 0,47  
Sterlin 22,0916 22,2024 % 0,42  
Frank 19,6225 19,7407 % -0,02  
Riyal 4,9367 4,9614 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -2,48  
Altın Gr. 1.061 1.061 -2,33  
Cumhuriyet 7.096 7.204 11,00  
Tam 7.036 7.169 -26,00  
Yarım 3.417 3.505 -12,00  
Çeyrek 1.708 1.752 -6,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,51 -0,09  
Gümüş Gr. 12,82 12,84 -0,08  
B. Petrol 92,88 92,88 -0,98  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru