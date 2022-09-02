***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
02.09.2022 13:01
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin, 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.08.2022 tarih ve 45/1271 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059599
BIST
13:083.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 50,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:0818,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:0818,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1336
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:08999,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,96
|Açılış
|: 999,77
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:06
|KNFRT
|10,57
|24.255.138
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|44.310.443
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|43.406.493
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.292.710
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.428.226
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.228.593
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,59
|68.569.424
|% -5,29
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|CANTE
|77,95
|12.758.195
|% -4,94
|
|AKBNK
|12,67
|3.302.618.996
|% 6,92
|
|THYAO
|71,60
|2.532.835.228
|% 0,70
|
|YKBNK
|7,43
|1.883.667.161
|% -1,85
|
|HALKB
|8,42
|1.707.667.738
|% -1,17
|
|GARAN
|23,10
|1.575.058.526
|% 1,67
|
|AKBNK
|12,67
|3.302.618.996
|% 6,92
|
|YKBNK
|7,43
|1.883.667.161
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,04
|869.025.431
|% 1,00
|
|HALKB
|8,42
|1.707.667.738
|% -1,17
|
|ISCTR
|8,23
|1.325.277.048
|% 2,36
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2167
|18,2225
|% 0,14
|
|Euro
|18,2301
|18,2387
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,0257
|21,1311
|% 0,43
|
|Frank
|18,5132
|18,6247
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8310
|4,8553
|% 0,11
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,16
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,09
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.734
|6.788
|23,00
|
|Yarım
|3.281
|3.319
|12,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,09
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|1,93
|