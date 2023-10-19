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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

19.10.2023 19:29
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin, 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.10.2023 tarih ve 61/1356 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207840


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Tam 11.910 12.011 16,00  
Yarım 5.973 6.030 9,00  
Çeyrek 2.977 3.015 5,00  
Gümüş.Ons 22,88 22,92 0,06  
Gümüş Gr. 20,57 20,61 0,05  
B. Petrol 92,06 92,06 0,56  
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