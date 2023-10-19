***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
19.10.2023 19:29
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin, 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.10.2023 tarih ve 61/1356 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207840
BIST
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18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0297
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,7340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2114
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.766,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.766,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9636
|27,9695
|% -0,11
|
|Euro
|29,7057
|29,7224
|% 0,68
|
|Sterlin
|33,9614
|34,1317
|% 0,29
|
|Frank
|31,2008
|31,3888
|% 0,68
|
|Riyal
|7,4339
|7,4711
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|23,66
|
|Altın Gr.
|1.766
|1.767
|14,60
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.910
|12.011
|16,00
|
|Yarım
|5.973
|6.030
|9,00
|
|Çeyrek
|2.977
|3.015
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,61
|0,05
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,56
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
-
17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
-
17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem