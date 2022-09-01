***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.09.2022 21:26
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı 100.000.000 TL olarak onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 25.08.2022 tarih ve 45/1271 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Gezinomi_Onaylı ihraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu_.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059491
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
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|Önceki Kapanış
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3.183
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0518,1356
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|Önceki Kapanış
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18,1407
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18:05994,64
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|: 0,18%
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|: 995,08
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|Önceki Kapanış
|: 992,81
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995,43
En Düşük
992,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2141
|18,2633
|% 0,37
|
|Euro
|18,1069
|18,1344
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9561
|21,0612
|% 0,10
|
|Frank
|18,4686
|18,5798
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8308
|4,8550
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-13,42
|
|Altın Gr.
|994
|994
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.697
|6.767
|2,00
|
|Yarım
|3.263
|3.308
|1,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.654
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,46
|0,01
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|0,06
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