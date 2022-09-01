***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı 100.000.000 TL olarak onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 25.08.2022 tarih ve 45/1271 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Gezinomi_Onaylı ihraç belgesi ve eki.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu_.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059491BIST